Der Schulterblick sei bei der Autofahrt genauso wichtig wie im Leben allgemein. Darauf verwies der evangelische Pfarrer Max Grundke aus Bibra beim Gottesdienst zum Erntedankfest in der „Kirche der Einheit“ am Parkplatz Thüringer Tor der A 71. Es gehe dabei um den inneren Schulterblick. Man müsse natürlich immer auch vorausschauen, aber ein Blick zurück sei oftmals, gerade auch im christlichen Bereich durchaus angebracht. Der Geistliche nannte in diesem Zusammenhang die Einheitsfeiern im Jahr 1990, die Freude der Wiedervereinigung. Er selbst, 1993 geboren, kenne die deutsche Teilung nur aus der Erzählung seiner Eltern. „Das alles ist für mich unvorstellbar und ich bin sehr dankbar, in einem geeinten Deutschland groß geworden zu sein.“