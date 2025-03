Würzburg (dpa/lby) - Die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Würzburg geht voran. Bischof Franz Jung will am 14. April Stellung zu einem neuen Gutachten nehmen, teilte das Bistum mit. Das Gutachten soll einige Tage vorher - am 8. April - von der sogenannten Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Würzburg (UKAM) veröffentlicht werden.