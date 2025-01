Die meisten Ausgaben für den Dienst an den Menschen

Der Schwerpunkt der Aufwendungen des Bistums wird in diesem Jahr auf dem "Dienst an den Menschen in Seelsorge und Caritas" liegen, wie der Bischöfliche Finanzdirektor Gerald Düchs mitteilte. Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Beschäftigten in den Pastoralen Räumen und im Bischöflichen Ordinariat seien 124,7 Millionen Euro eingeplant. Das entspreche rund 58 Prozent aller Aufwendungen.