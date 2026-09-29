Kirche Bischöfe gegen Leihmutterschaft - "Es geht um Menschenwürde"

Fulda - Die katholischen Bischöfe haben sich klar gegen eine Zulassung der Leihmutterschaft in Deutschland ausgesprochen und damit ihre kritische Haltung bekräftigt. Bei allem Verständnis für die Situation von Menschen mit einem tiefen und als existenziell empfundenen Kinderwunsch könne man diesen Weg nicht befürworten, erklärte der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck anlässlich der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Neben einer Gefährdung der Würde des Kindes und potenzieller Leihmütter begründete er die ablehnende Haltung auch mit ethischen Aspekten der Fortpflanzungsmedizin.