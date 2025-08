Das Gerüst an der Kirche St. Petrus in Behrungen ist seit ein paar Monaten nicht zu übersehen – eingerüstet ist die Westfassade des Gotteshauses. Die Jahreszahl 1519 in einen Stein gehauen an der Südwand des Kirchenschiffes gibt einen Hinweis auf den ersten Kirchenbau – 1618 erfolgte die Erweiterung. „Im Dreißigjährigen wurde die Kirche in Brand gesteckt – einige Schäden davon haben bis heute überdauert“, erläutert Timo Henß, Behrungens Ortsteilbürgermeister und Vorsitzender des Gemeindekirchenrates.