Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Kirchen nach Kritik am Kurs der Union in der Migrationspolitik kürzlich mehr politische Zurückhaltung nahegelegt und in dem Zusammenhang darauf verwiesen, dass der Freistaat die Gehälter der Kirchen zahle - und die Union die einzige Partei sei, die noch an der Seite der Kirchen stehe. Kaum ein Kirchenvertreter hat sich öffentlich zu den umstrittenen Aussagen Söders geäußert - auch die katholischen Bischöfe der Freisinger Bischofskonferenz nicht.