Kirche: Bayerns Bischöfe würdigen Hanke

Eichstätt (dpa/lby) - Nach dem Rücktritt des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke zollen seine bayerischen Kollegen ihm Respekt. Der Passauer Bischof Stefan Oster dankte Hanke auf Instagram für seinen "treuen Dienst in der Kirche". "Ich durfte in unserem freundschaftlichen Gespräch auch verstehen lernen, mit was Du gekämpft hast, was Dir schwer fällt", schrieb Oster und dankte dem 70-Jährigen "für diese Jahre der Freundschaft - in denen ich immer spüren durfte, dass Du auch viele meiner Anliegen und Initiativen mitträgst und sie oft genug aktiv unterstützt hast".