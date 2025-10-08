Im Gottesdienst um 14 Uhr feierte die Kirchengemeinde am vergangenen Sonntag mit den Kindern des Evangelischen Kindergartens Barchfeld das Erntedankfest.
Kirche Barchfeld Dank für die Ernte und für die Pfarrerin
Redaktion 08.10.2025 - 13:00 Uhr
In der evangelischen Kirche in Barchfeld wurde aus gegebenem Anlass gleich in verschiedener Hinsicht „Danke“ gesagt.
