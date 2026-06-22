Die Jugendlichen aus dem Haseltal haben den neuen Verkehrsgarten bereits ins Herz geschlossen. Wer zur Eröffnung am Donnerstag, 18. Juni, auf den Kirchberg kam, sah vor allem eines: Fahrräder und Roller. Viele Jugendliche nutzten den Tag, um den neuen Parcours mit Vorfahrtsschildern, Fußgängerüberwegen und kleinen Kreuzungen gleich selbst auszuprobieren. Auch zahlreiche Bürger schauten vorbei. Vertreter der beteiligten Baufirmen und der Stadtverwaltung waren zur Eröffnung gekommen.