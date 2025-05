Film läuft einmalig am 14. Mai in Kinos

Für ihn ist es seine erste Hauptrolle in einem Film. An die Seite hat er sich "Wednesday"-Star Jenna Ortega und Barry Keoghan ("Saltburn") geholt. Das Besondere: Der Psychothriller läuft in zahlreichen deutschen Kinos einmalig am 14. Mai (Mittwoch). Lediglich wenige Häuser spielen ihn auch noch an ausgewählten Tagen danach.