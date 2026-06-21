Weiterstadt/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Filmbiografien, Komödien oder Blockbuster: In den Sommermonaten gibt es wieder vielerorts Kino unter freiem Himmel in Hessen. Auf riesigen Leinwänden flimmern dann auf öffentlichen Plätzen, auf dem Wasser, im Hafen oder im Schloss Filme wie "Michael" über den King of Pop, "Abba", "Der Teufel trägt Prada 2" oder "Extrawurst". Teils an einzelnen Tagen, teils über längere Zeiträume kann dann nach Einbruch der Dunkelheit mancherorts auch im Liegestuhl ein Kinoerlebnis genossen werden.