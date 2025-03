Berlin - Der Rechtsstreit um eine höhere Beteiligung der Drehbuchschreiberin Anika Decker an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" ist beendet. Decker zog am Montag vor dem Berliner Kammergericht ihre Berufung gegen das Urteil des Landgerichts von 2023 zurück, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte.