Jena (dpa/th) - Die Feuerwehr musste am frühen Morgen zu einem Brand im Kino in der Jenaer Innenstadt ausrücken. Das Feuer sei im Technikraum ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Kino befindet sich in einer Einkaufspassage. Um den Rauchabzug zu kontrollieren, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen.