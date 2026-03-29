Der Abend hat gerade erst angefangen, aber hinter der Bar werden schon stakkatohaft Cocktails gemischt und in schneller Abfolge Glas um Glas gefüllt. In der Kinobar vor dem Foyer des Suhler Cineplex Kinos sind die Tische bereits voll mit Gästen besetzt, und auch vor dem DJ Pult stehen Personen und stoßen auf einen schönen Abend an. Für die Kinobar ist es der letzte Abend dieser Art, danach ist endgültig Schluss. Es ist eine Reaktion auf einen viele Monate umfassenden Konflikt zwischen dem Bar-Inhaber Danny Brom und der Suhler Stadtverwaltung, die neue Auflagen ins Spiel brachten, denen zufolge eine Nutzungsartänderung für das Objekt nötig wurde.