Kino US-Regisseur Kosinski: Hamilton als Fahrlehrer unvergesslich

Nach einem schweren Unfall in den 1990er Jahren tritt Hayes danach in anderen Renn-Serien an, bis ein Freund (Javier Bardem) ihn in die Formel 1 zurückgeholt. Als Mentor soll Hayes den hochtalentierten jungen Pierce zum Erfolg führen. "Lewis war beides. Er hätte als Rookie in seiner ersten Formel-1-Saison fast gewonnen (2007) und nun ist er siebenmaliger Weltmeister. Er hat das sozusagen alles erlebt."