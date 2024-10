Und für die Verfilmung von "Scotland Yard", die Suche nach "Mister X" in London, will Constantin mit der Produktionsfirma zusammenarbeiten, mit der auch schon "Wickie und die starken Männer", "Hui Buh- Das Schlossgespenst" und "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" realisiert wurden. "Die Projekte befinden sich aktuell noch in der Entwicklung", sagte eine Constantin-Sprecherin. Über Regie, Schauspieler und Budget könnten darum noch keine Angaben gemacht werden.