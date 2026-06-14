Aus zwei völlig unterschiedlichen Filmen entstand ein gemeinsames Ereignis. Menschen verkleideten sich für Kinobesuche, planten Doppelvorstellungen und diskutierten wochenlang in sozialen Netzwerken über "Barbenheimer".

Kino als Ort der Gemeinsamkeit

Der Sommer-Blockbuster verkauft ein Erlebnis. Die Gewissheit, etwas auf der größtmöglichen Leinwand zu sehen. Das Gefühl, gemeinsam mit Hunderten Fremden zu lachen, zu erschrecken oder zu staunen.

Die Generation, die mit Streaming, Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen ist, verbringt einen großen Teil ihres Alltags in digitalen Räumen. Umso attraktiver werden Orte, an denen sich Gemeinschaft physisch erfahren lässt. Konzerte boomen, Festivals verzeichnen Rekordzahlen, Sportstadien sind ausverkauft.

Der Sommer als Verstärker?

Auch ein anderer Faktor könnte eine Rolle spielen: der Sommer selbst. Schon in den Vereinigten Staaten der Nachkriegszeit galten klimatisierte Kinos als Zufluchtsorte vor der Hitze. Während die Sommer in vielen Teilen der Welt immer heißer werden, bleibt der Kinosaal ein dunkler, kühler Raum. Das allein erklärt den Erfolg von Nolan, Spielberg oder Spider-Man nicht. Kein Motor des Erfolgs, aber ein leiser Verstärker.