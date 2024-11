Selge engagiert sich seit langem gemeinsam mit seiner Frau Franziska Walser für die Organisation "Basta - Das Bündnis für psychisch erkrankte Menschen". In seinem neuen Film, den von Eileen Byrne inszenierten "Marianengraben" nach dem Bestseller von Jasmin Schreiber, spielt er einen Witwer. Der begibt sich spontan mit einem jungen Mädchen (Luna Wedler), das schwer aus einer depressiven Episode herausfindet, auf einen Roadtrip nach Italien. Sie hat ihren Bruder verloren, er in früheren Jahren einen Sohn. Beide plagen Schuldgefühle. Der Film startet am Donnerstag in den Kinos.