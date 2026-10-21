Neuzugang Diana Amft

Ein Wermutstropfen: Weil Simons schwangere Ex-Partnerin Bianca ihn verlassen hat, nachdem sie in Teil eins herausgefunden hatte, dass ihr Verlobter auch noch andere Frauen geschwängert hat, ist Jella Haase leider nur in einer vergleichsweise kleinen Rolle zu sehen.

Ihre Aufgabe, der disfunktionalen Gruppe als Bianca aus einer Art Beobachterposition den Spiegel vorzuhalten, kommt darum Diana Amft ("Doctor's Diary") als Carlottas allerbeste Kindergartenfreundin Katja "Maus" zu. Nur schade, dass Dagtekin hier auf das etwas abgegriffene Klischee der lustigen, mannstollen besten Freundin zurückgreift, wie es in Komödien immer wieder vorkommt.

Ein wenig kurios, weil dramaturgisch komplett unmotiviert, ist auch ein musikalischer Cameo-Auftritt der "No Angels". Insgesamt tut das dem unterhaltsamen Kinoerlebnis aber keinen Abbruch.

Manche Geschichten nach einem Film noch nicht zu Ende

Der Plan sei es gewesen, "ihre Geschichte auf eine neue Art weiterzuerzählen", sagte Produzentin Lena Schömann nach der Premiere, denn: "Manche Geschichten sind nach einem Film noch nicht zu Ende erzählt." Auch wenn die Erstaufführung überraschend verhaltenen Applaus beim Publikum auslöste: Der Film scheint durchaus das Potenzial zu haben, an den Erfolg seines Vorgängers, der mehr als fünf Millionen Zuschauer in die Kinos holte, anzuknüpfen.

Eines hat sich aus Sicht von Regisseur Dagtekin jedenfalls nicht geändert: Auch der zweite Teil sei vor allem ein "Film über Freundschaft" und das mit "einem der wohl großartigsten Ensembles".