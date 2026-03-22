„Und auf einmal tauche ich in ganze andere Welten ab und fühle mich frei“, so empfindet die 21-jährige Charlotte Rothämel. Sie ist eine von zehn Darstellern der Maestro-Impro-Veranstaltung am Samstagabend in Zella-Mehlis. Noch sind alle hinter der Bühne, bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Gleich geht es los. Vor der Bühne füllt sich der Kinosaal des Provinzkultur-Studiokinos „Stuki“. Heute heißt es nicht Leinwand frei für das große Filmerlebnis. Nein, es heißt Bühne frei für großes Kino, das live zu erleben ist.