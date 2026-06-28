Kino Kaulitz-Zwillinge feiern Premiere von "Minions & Monster"

Bill Kaulitz spricht darin den kleinen Bösewicht Goomi und sein Bruder Tom den Roboter Dort. "Das schönste Kompliment ist, wenn Leute sagen, wir haben sie zum Lachen gebracht", sagte Bill, der vorher schonmal als Synchronsprecher tätig war, bei der Deutschland-Premiere. Die größte Herausforderung für Tom, der das Ganze zum ersten Mal gemacht hat, sei es gewesen, "aus Leib und Seele zu lachen".