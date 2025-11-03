Kino "Kanu des Manitu"-Trio denkt über neue Filmideen nach

München - Nach dem triumphalen Erfolg von "Das Kanu des Manitu" denken Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian bereits über neue gemeinsame Projekte nach – allerdings ohne konkrete Pläne. In einem Interview der "Bild"-Zeitung verriet Herbig, dass auf ihrer Ideenliste unter anderem eine Weihnachtsgeschichte stehe, die schon vor der Entscheidung für die "Manitu"-Fortsetzung im Gespräch gewesen sei. Auch eine Rückkehr ins All mit einem Nachfolger zu "(T)Raumschiff Surprise" sei nicht ausgeschlossen.