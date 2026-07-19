Kino-Hit "Die Odyssee" stellt Kassenrekord für Regisseur Nolan auf

Los Angeles - Traumstart für "Die Odyssee": Regisseur Christopher Nolan kann sich zum Start seines neuen Films über einen Kassenrekord freuen. Nach Berichten der Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" soll das Heldenepos an seinem Eröffnungswochenende weltweit geschätzte 264 Millionen US-Dollar (rund 230 Millionen Euro) einspielen. Das ist eine neue Bestmarke für Nolan verglichen mit den weltweiten Debüt-Einnahmen seiner Batman-Filme "The Dark Knight Rises" (249 Millionen US-Dollar/2012) und "The Dark Knight" (198 Millionen US-Dollar/2008).