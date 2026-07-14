Kino: Ellen Burstyn bekommt Goldenen Löwen für Lebenswerk

Venedig - Die Hollywood-Schauspielerin Ellen Burstyn bekommt bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig den Ehrenpreis. Die 93-Jährige ("Der Exorzist", "Alice lebt hier nicht mehr", "Interstellar") wird mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie die Festivalleitung mitteilte. Burstyn war insgesamt sechsmal für einen Oscar nominiert - und gewann ein einziges Mal. Zu ihren bekannteren Rollen in jüngerer Zeit gehört die Rolle als Mutter der First Lady in der US-Streamingserie "House of Cards".