Zugegeben – ins Kino gehen kann man zur jeder Jahreszeit. Im Sommer aber ist es ein ganz besonderes Erlebnis – zumindest wenn sich Filmenthusiasten für das Sommerkino des Ilmenauer Hochschulfilmclubs (HFC) entscheiden. Mit diesem lässt der Verein traditionell an zwei Abenden das Sommersemester ausklingen – nicht im Kinosaal, sondern auf der Ehrenbergwiese. Zumindest wenn das Wetter mitspielt.