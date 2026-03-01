Kino Die Rückkehr großer Gefühle – warum gerade jetzt?

Die Kraft von BookTok

Eine treibende Kraft ist die Social-Media-Kultur – insbesondere Tiktok. Auf BookTok tauschen sich Millionen über romantische Bücher aus. Dabei geht es nicht um klassisches Happy End, sondern um intensive, konfliktreiche Liebe: Slow-Burn-Beziehungen, toxische Anziehung oder klassische Enemies-to-Lovers-Konstellationen.

Zu den viral laufenden Titeln zählen "It Ends with Us" von Colleen Hoover, "Twisted Love" von Ana Huang oder "The Love Hypothesis" von Ali Hazelwood – Geschichten, die Sehnsucht, Drama und intensive emotionale Beziehungsmuster miteinander verbinden.

Sehnsucht gegen emotionalen Burn-out

In einem Artikel des etablierten Online-Magazins Vice, das sich auf Popkultur, Lifestyle sowie Jugend- und Subkulturthemen spezialisiert, beschreibt Emily Conway, Geschäftsführerin des auf Erwachsenenspielzeug spezialisierten Unternehmens Dragon Toys und Expertin für Intimität und sexuelle Wellness, wie romantische Sehnsucht als Gegenentwurf zu den ermüdenden Routinen moderner Dating-Kultur wirkt.

"Dating-Apps fühlen sich ermüdend an, emotionaler Burn-out ist alltäglich, und sofortiger Zugang hat Verlangen in Funktionalität verwandelt. Gegen all das fühlt sich Sehnsucht berauschend an", sagte Conway dem Magazin.

Sie betonte weiter: "Wenn Menschen sich überwältigt oder überreizt fühlen, gibt Sehnsucht dem Verlangen Raum zum Atmen. Sie schafft Platz für Neugier, Fantasie und emotionale Verbindung – ganz ohne Druck."