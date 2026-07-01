Kino Die kleinen gelben Minions und Hollywood

Für Tom Kaulitz ist es der erste Ausflug in die Welt der Synchronsprecher, sein Bruder hat das Ganze schonmal gemacht und konnte deswegen Ratschläge geben: "Ich dachte so, ja, wie mache ich das jetzt? Kann man das schnell ablesen, wie klappt das mit dem Timing? Und du bist ganz mutig vorangegangen", sagte der Mann von Heidi Klum. "Beim Synchronsprechen ist er vorweggegangen, bei den Tokio-Hotel-Demos singe ich ja die vorher ein und dann kommt er danach."