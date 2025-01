Baumers Film ist eine Ode der gebürtigen Oberpfälzerin an ihre Heimat und erzählt die Geschichte einer Frau, die nach dem Tod ihrer Mutter aus London zurückkehrt und die Dorfkneipe in ihrem Heimatort übernimmt. Das Problem: In ihrer Abwesenheit hat sich dort ein vergleichsweise hippes Konkurrenz-Lokal etabliert, in dem es nicht nur Cocktails gibt, sondern auch Vegetarisches.