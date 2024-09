Die gute Nachricht zuerst: Am Freitag, 25. Oktober, soll die Kino-Bar in Suhl wieder öffnen. nach einer Odyssee mit verschiedenen Betreibern, der Pandemie und allerlei andern Problemen wurde mit Danny Brohm aus Hildburghausen ein neuer Betreiber für die gastronomische Einrichtung gefunden. Vor Ort wird seine Firma Moon Circus von Jastin Koch vertreten, der die Gaststätte künftig leiten wird. Beide haben durchaus Erfahrung und Expertise vorzuweisen, das Heidewitzka-Festival in Hildburghausen, den Stadtstrand in Meiningen, eine Strandbar an der Werra, und diverse andere Aktivitäten haben sie zu verantworten. Die Stadt Hildburghausen hat zahlreiche ihrer Veranstaltungen in die Hände der Eventagentur Moon Circus gegeben, deren Geschäftsführer Danny Brohm ist. Zwischenzeitlich leitet er das Kulturamt der Kreisstadt.