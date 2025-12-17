"The Mandalorian and Grogu"

Als wortkarger Kopfgeldjäger namens Din Djarin hat Pedro Pascal mit der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" viele Fans gewonnen. Nach dem Fall des Imperiums schlägt sich Din Djarin durch eine gesetzlose Galaxis und wird unfreiwillig zum Beschützer von Grogu. Der Kinofilm "The Mandalorian and Grogu" soll die Beziehung der beiden nun größer fürs Kino weitererzählen. Regie des Blockbusters führte Jon Favreau, der Kinostart ist für den 20. Mai geplant.

"Supergirl: Woman of Tomorrow"

Ein echtes Schwergewicht im Kinojahr soll der DC-Film "Supergirl: Woman of Tomorrow" werden. Der Film um Kara Zor‑El, die Cousine von Superman, soll am 25. Juni in den deutschen Kinos starten. Supergirl (Milly Alcock) wird Berichten zufolge als komplexe, emotional verwundete Figur dargestellt, die mit einer harten Vergangenheit zu kämpfen hat. Regie hat Craig Gillespie geführt.

"Die Odysee"

Nach dem Oscar-Erfolg von "Oppenheimer" bringt Christopher Nolan 2026 eine Verfilmung des griechischen Epos von Homer heraus. Der Cast liest sich beeindruckend: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway und Lupita Nyong’o sind nur einige der beteiligten Stars. Universal Pictures beschrieb den Film als "mythischen Action-Epos", gedreht im Imax-Format. Der deutsche Kinostart ist für den 16. Juli geplant.

"Spider-Man: Brand New Day"

Tom Holland kehrt 2026 als Peter Parker auf die große Leinwand zurück. Die ersten Teile seiner "Spider-Man"-Reihe waren überaus erfolgreich. In "Spider-Man: Brand New Day" will Peter Parker ersten Infos zufolge Spider-Man hinter sich lassen und sich aufs College konzentrieren. Es ist zu vermuten, dass irgendwelche Bedrohungen ihn davon abhalten werden. Zendaya spielt Parkers Freundin - auch im echten Leben sind sie und Holland ein Paar. Geplanter Kinostart ist am 30. Juli.

"Avengers: Doomsday"

Mit "Avengers: Doomsday" steht 2026 der nächste große Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) an. Marvel hält sich wie üblich bedeckt, was Details angeht - es soll aber eine Reihe von Helden aus dem MCU zusammenkommen. Im Mittelpunkt könnte Berichten zufolge der Superschurke Doctor Doom (Robert Downey Jr.) stehen. Walt Disney visiert den Kinostart für den 16. Dezember 2026 an.

"Dune: Part Three"

An der Seite von Timothée Chalamet ist Zendaya 2026 auch im dritten Teil von "Dune" zu sehen. Der Science-Fiction-Film ist eine Adaption von Frank Herberts 1969 veröffentlichtem Roman "Der Herr des Wüstenplaneten". Für viele ist die Geschichte um die Messiasfigur Paul Atreides (Chalamet) Kult. Geplanter Kinostart des Blockbusters von Denis Villeneuve ist am 17. Dezember in Deutschland.