Ein Hit nach dem anderen

Das Musical erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons "Dangerous"-Welttournee im Jahr 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm des amerikanischen Sängers. In einem Probenraum können die Zuschauer Michael Jackson bei der Arbeit zusehen und erleben so einen Hit nach dem anderen. Für die deutsche Produktion im Stage-Theater an der Elbe bleiben die Songs im englischen Original, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt wurden. Die Hauptrolle spielt der gebürtige Brasilianer Benét Monteiro.