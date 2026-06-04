Kindsmörder angeklagt Urteil gegen deutschen "Maskenmann" in Frankreich erwartet

Nantes - Im Prozess gegen den in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilten sogenannten Maskenmann wird in Frankreich an diesem Donnerstag das Urteil wegen eines weiteren Mordfalls erwartet. Der 55-jährige Martin N. muss sich vor Gericht im westfranzösischen Nantes wegen des Mordes an dem damals zehnjährigen Jonathan im April 2004 verantworten. Im Prozess hat der aus Bremen stammende Angeklagte eine Beteiligung am Tod des französischen Jungen mehrfach klar von sich gewiesen. "Ich habe das nicht getan", sagte er aus.