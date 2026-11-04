Manchmal muss man einen Umweg gehen, um zu erkennen, was einem wirklich fehlt. Für Max Van Stappen war es die Musik. Nach einer Pause, gescheiterten Plänen und einer Zeit, in der sich vieles um Autos und Rallyes drehte, steht der 27-Jährige heute wieder dort, wo er immer sein wollte: auf der Bühne. Mit seiner Band „The Great Weathers“ hat er sich den Traum von einer musikalischen Karriere zurückgeholt.