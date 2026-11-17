Landshut (dpa/lby) - Die Polizei ist mit einer Razzia in Niederbayern gegen den Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen vorgegangen. Unter den sieben Verdächtigen ist auch ein 15-Jähriger, wie die Beamten mitteilten. Die anderen sechs Beschuldigten seien zwischen 20 und 54 Jahre alt. Alle werden verdächtigt, über einen Messenger-Dienst, das Internet oder Social-Media-Plattformen Missbrauchsbilder und -videos von Kindern erlangt, besessen oder ins Internet hochgeladen zu haben.