„Lenny ich brauche dich bei den Pyramiden“, ruft Benjamin Hein, Chef des Projektzirkus Bertolini. Der Junge kommt angeflitzt. „Aber nach Ägypten brauche ich nicht zu laufen?“ Hein versteht Spaß. Im Gegenzug achtet er auf Disziplin und Können. So eine Probestunde fordert Konzentration. „Achtung – jetzt aufpassen!“ – diese Aufforderung ist ein um das andere Mal zu hören. Die Kinder strengen sich an. 105 Mädchen und Jungen machen mit. Sie hören zu, wissen, dass in den drei geplanten Vorführungen alles wie am Schnürchen laufen sollte. Keiner will die Gäste enttäuschen.