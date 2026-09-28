Für Professor Christian Rödel ist es ein wohl eher ungewöhnlicher Donnerstagmorgen: Vor ihm sitzen keine Studierenden, sondern Grundschüler. Er muss keine komplizierten physikalischen Vorgänge erklären, sondern vor allem für die Experimente begeistern. Das gelingt ohnehin: Die Schüler sind kaum auf ihren Sitzen zu halten, stehen immer wieder kurzerhand auf, um besser sehen zu können, und beobachten mit großen Augen, was vorne im Hörsaal passiert.