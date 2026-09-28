Für Professor Christian Rödel ist es ein wohl eher ungewöhnlicher Donnerstagmorgen: Vor ihm sitzen keine Studierenden, sondern Grundschüler. Er muss keine komplizierten physikalischen Vorgänge erklären, sondern vor allem für die Experimente begeistern. Das gelingt ohnehin: Die Schüler sind kaum auf ihren Sitzen zu halten, stehen immer wieder kurzerhand auf, um besser sehen zu können, und beobachten mit großen Augen, was vorne im Hörsaal passiert.
Kinderuni in Schmalkalden Feuertornado im Hörsaal
Klara Lochner 28.09.2026 - 16:34 Uhr