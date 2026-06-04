23 Mails hat Carolin Werk aus Zella-Mehlis verschickt. Gerichtet hat sie sie an die Zella-Mehliser Stadträte aller Fraktionen und an Bürgermeister Torsten Widder. Auch an den Elternbeirat gingen ihre Zeilen, in denen sie ihre Situation als alleinerziehende Mutter schildert, die im Schichtdienst in der Pflege in Waldau tätig ist. Eine Antwort hat sie nur eine erhalten, und zwar vom AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Luhn. Bürgermeister Torsten Widder reagierte zwar auch, dass er sich zu gegebener Zeit melden und sich näher äußern wolle. Doch dabei blieb es bis jetzt.