Die Seifenblasen-Gruppe der Kita Werrahüpfer im Park war am Dienstagvormittag fleißig beim Frühjahrsputz. Mit Schubkarren, Rechen und Greifzangen ging es für die Kinder zum Gänsemännchenbrunnen in die Meininger Innenstadt. Voller Elan und Tatendrang machten sich die künftigen Schulkinder ans Werk. Sie sammelten Müll auf, rechten dürre Blätter zusammen und kehrten den Platz rund um den Brunnen. Die gemeinsame Aktivität machte den Kindern sichtlich Spaß, regte sie aber auch zum Nachdenken an. Sie erwähnten immer wieder, wie schade es sei, dass Müll einfach in die Natur geworfen wird. Die Erzieherinnen Petra Bauersachs und Heidi Meier unterstützten die kleinen Seifenblasen bei ihrer Putzaktion. In den nächsten Wochen wollen sie den Gänsemännchenbrunnen für den Meininger Ostermarkt und die Feiertage festlich schmücken.