Wie schon in der Vergangenheit haben sich in Schweina mehrere Akteure zusammengetan, um den Kindern und ihren Familien am Kindertag am Samstag ab 14 Uhr viel Spaß bei einem bunten, abwechslungsreichen Programm zu bieten. Zu den Akteuren gehören der Verein „Stadt in der Stadt“, das Kulturlokal, die Jugendkunstschule Wartburgkreis, die Bürgerinitiative Krone, die Grundschule und der Grundschulförderverein. Und jeder hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, damit erst gar keine Langeweile aufkommt. Selbstverständlich wünschen sich die Organisatoren schönes Wetter. Sollte es jedoch regnen, wird der Kindertag auch nicht ins Wasser fallen. Die Vereins-Domizile um den Markt sind geöffnet, und zudem wird ein Zelt aufgebaut.