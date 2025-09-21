Bei bis zu 25 Grad und mehr feierten Mädchen und Jungen in Thüringen am Samstag ihren Festtag, den Weltkindertag. So auch in Bad Salzungen, wo rund um das Gradierwerkensemble eine bunte Vielfalt herrschte und den Feiertag eindrucksvoll mit Leben füllte. Salinchen, das Maskottchen der Solewelt und ergo der Kurstadt lud zu einem Fest voller Freude und aufregender Aktionen ein, was sowohl kleinen als auch große Besucher anzog.