Wegen des großen Erfolges im vergangenen Winter kommt „Die kleine Meerjungfrau“ noch einmal zu einem letzten Gastspiel ins Theater Arnstadt. Die Vorstellung am Weltkindertag, Freitag, 20. September, beginnt um 16 Uhr, schreibt Frank Sitter von der Theater-Hits GbR. Zu sehen ist noch einmal die beliebte Schlagersängerin Katharina Herz in der Rolle der Meerhexe Ursula. Karten gibt es in den Tourist-Informationen in Arnstadt, Ilmenau und Erfurt sowie online unter www.theaterhits.de.