Der Bücheloher Ortsteilrat scheute weder Mühe noch Kosten, um am Vorabend des Weltkindertages für die etwa 30 Kinder des Ortes und mit deren Familien ein schönes Fest zu gestalten. In Christina Löschs Händen lag die pädagogische Vorbereitung des Kinderfestes mit Spielen und Wettbewerben auf dem gepflegten Rasen des Spielplatzes und drinnen beim Puppenspiel. Linda Trillhase aus Apolda zeigte das Märchen „Der Fingerhut“ und sorgte für Spaß beim Zuhören und Mitmachen. Etliche Herren des Ortsteilrates und Helfer waren unter Aufsicht von Ortsteilbürgermeister Holger Stanelle am Bratwurstrost und an der Getränkebar zu Gange.