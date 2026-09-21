Lange wurde über zu viel Trockenheit geklagt. Doch dass der von der Natur so dringend benötigte Regen gerade an dem Tag kam, als die Theaterstadt mal richtig feiern wollte, war sicher der ungünstigste Zeitpunkt. Viel ehrenamtlich geleistete Arbeit in der Vorbereitung, ob bei der „längsten Kaffeetafel“ oder beim Zwingergassenfest, zahlte sich ob der geringen Besucherzahl nicht aus. Doch auf das Wetter hat nun einmal niemand Einfluss.