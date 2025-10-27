Alles begann mit einem Spendenscheck. Immerhin 400 Euro, gedacht für ein Kinderfest spendierte eine Erfurter Firma der Suhler Kindertafel, wie deren Chefin Martina Sawitzki gemeinsam mit der ehrenamtlichen Helferin Heike Theunert berichtet. Daraufhin entstand die Idee zu einem ganz besonderen Nachmittag. Das Suhler Marionettentheater von Christian Lusky und seinen zahlreichen Mitstreitern kam Heike Theunert gleich in den Sinn, als es darum ging, wie man bedürftigen Kindern etwas Gutes tun könne. Sie war sich sicher, dass das Marionettentheater für ein solches Unterfangen der richtige Ort mit den richtigen Angeboten für ein solches Unterfangen ist. Für gut 30 Kinder von der Dombergschule mit Swetlana Neumann und der Wohngruppe Suhl-Nord, die von Silvia Graulich betreut wird, sollte es ein gemütlicher Nachmittag werden, der ihnen lange in Erinnerung bleiben wird. Neben dem Theaterbesuch wurde für die Kinder ein leckerer Snack organisiert, gezeigt wurde das liebevoll gestaltete und umgesetzte Stück „Die kleine Hexe“.