Bereits zum 17. Mal fand das Kindersymposium in der Schule im Grünen in Fischbach statt. Vom 7. bis 11. Juli waren die Teilnehmer als Schnitzkünstler aktiv. Am vergangenen Freitag durften dann die elf Jungs ihre Meisterwerke ihren Eltern und Großeltern präsentieren.