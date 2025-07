Kurz vor neun Uhr versammelt sich an diesem Montag eine große Menschenmenge mitten im Herzen von Meiningen. Für eine ganze Woche beherbergt der Parkplatz vor der Reithalle nun die Kinderstadt Tiberanda. Die Kinder sind bereits voller Vorfreude, tummeln sich Schulter an Schulter um den hölzernen Eingang und werfen keinen Blick zurück zu ihren Eltern. Sie sind neugierig auf alles, was hinter den großen Toren der Stadt liegen mag und gleichzeitig auch gespannt, was sich seit dem letzten Jahr verändert hat.