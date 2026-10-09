Dank der fleißigen Helfer und etwas Improvisationstalent fand das Kindersportfest des SV Wacker 04 Harras trotz Wetterumschwungs statt. Zur Auswahl standen den Protagonisten diesmal Kegeln und Tischtennis im Trockenen sowie Fußball – natürlich im Freien. Der sportliche Hauptakt wurde schließlich mit einer gemeinsamen Kinderyoga-Runde veredelt. Und all das unter den Augen des neuen Geschäftsführers des Kreissportbundes Hildburghausen, Jens Hirschfeld. Der Tag wurde im schließlich dann doch noch gut besuchten Sportlerheim bei Bratwurst, Limo, Bier, Kaffee und Kuchen abgerundet; zuvor aber waren die Kids mit Medaillen stolz gemacht worden. „Wir bedanken uns bei allen Helfern und allen Gästen für die angenehme, gemeinsame Zeit“, stellte ein sichtlich beeindruckter Mitorganisator Sven Trier fest.