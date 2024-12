Eine eigene Abteilung Kinderturnen könne trotz des großen Interesses in vielen Vereinen nicht realisiert werden. Das habe vor allem zwei Gründe: Zum einen mangele es oft an ehrenamtlichen Übungsleitern, zum anderen seien die Sportstätten häufig in einem desolaten Zustand und nötige Sanierungen teils seit Jahren überfällig, so Otto. Vor allem in der Landeshauptstadt Erfurt ist die Lage gegenwärtig mit am schwierigsten.