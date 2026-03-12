Kinderschutz Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - "nicht nur Blabla"

Berlin - CSU-Chef Markus Söder steht einem möglichen Social-Media-Verbot für Jugendliche weiterhin äußerst kritisch gegenüber. Er sei offen, über mögliche Maßnahmen für den Jugendschutz zu diskutieren, sagte Söder im Sender ntv. Zugleich betonte er: "Ich höre und lese in Australien, dass dieses große Social-Media-Verbot zu was führt? Zu gar nichts, weil alles umgangen werden kann." Bereits jetzt gebe es Altersbegrenzungen auf Social Media. "Warum klappt es nicht? Weil die Eltern nicht dafür sorgen."