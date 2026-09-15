Über die Programme erhalten Familien durch Zusammenarbeit von Fachkräften aus verschiedenen Bereichen individuellen Hilfe. Familienhebammen, Kinderkrankenpfleger oder Familienpaten kommen zu ihnen direkt nach Hause und stärken Eltern in ihrer Erziehungskompetenz, hieß es. Der Rückgang der Geburtenzahlen und die bisherige Mittelverteilung nach Einwohnerzahlen hätten die bewährten Strukturen unter Druck gesetzt, hieß es. Hier schaffe die Novellierung Abhilfe. Man gebe damit jedem Kind die Chance, gesund aufwachsen zu können.