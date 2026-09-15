Dresden (dpa/sn) - Sachsen sichert den Schutz von Kindern ab: Das Kabinett passte dazu die Programme für präventiven Kinderschutz und frühe Hilfen an. Künftig wird den Kommunen bei der Verteilung der Mittel ein Sockelbetrag garantiert. "Wir sichern die Grundstrukturen - unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung - und garantieren, dass jedes Kind im Freistaat die gleichen Chancen erhält. Gleichwertige Lebensverhältnisse dürfen keine Frage der Demografie sein", erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).
Kinderschutz Sachsen stärkt Kinderschutz: Mindestbetrag für frühe Hilfen
dpa 15.09.2026 - 16:14 Uhr